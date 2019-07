Passant findet Neugeborenes auf Wiese

Ein Passant hat ein Neugeborenes auf einer Wiese gefunden. Der Mann habe den Bub bei einem Garten in Blindheim (Landkreis Dillingen) entdeckt, ihn in seine Obhut genommen und den Rettungsdienst gerufen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Säugling wurde mit einem Hubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen, wo er untersucht wurde. Die 31 Jahre alte Mutter fand die Polizei in deren Dillinger Wohnung. Wie die Beamten die Mutter ermitteln konnten, blieb zunächst offen. Die Frau wurde festgenommen und vernommen. Am Dienstag soll darüber entschieden werden, ob sie in Haft genommen wird.