Party eskaliert: Gäste verletzen sieben Polizisten

Bei einem Polizeieinsatz in der Münchner Innenstadt haben Partygäste die Beamten angegriffen und sieben von ihnen leicht verletzt. Ein Anwohner hatte nach Polizeiangaben vom Sonntag wegen einer lauten Feier in einem Innenhof den Notruf gewählt. Bis zu elf junge Männer sollen nach Eintreffen der Polizei unter anderem an den Streifenwagen gepinkelt und Flaschen auf die Beamten geworfen haben. Die Ermittler werfen außerdem mehreren Gästen vor, auf die Polizisten eingeschlagen und sie getreten zu haben. Sieben Männer wurden in der Nacht zum Samstag festgenommen. Zwei von ihnen sollten am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt werden. Die verletzten Polizisten seien weiter dienstfähig.

Polizeibericht