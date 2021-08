Party, Blumendünger oder Delfine: Impfaktionen in Nürnberg

Party mit DJ Forgetti Regretti oder die Ice Tigers als Impflotsen: Mit verschiedensten Aktionen im August soll in Nürnberg die Zahl der Corona-Impfungen weiter steigen. Diesen Freitag etwa gibt es Impfungen in einem Gartenmarkt - und dieser spendiert jedem Impfling Blumendünger, wie die Stadt am Mittwochabend mitteilte. Am Samstag gibt es dann im Impfzentrum in der Messehalle 3C Party-Ambiente, mit Foodtrucks, mobilen Bars und Musik von DJ Forgetti Regretti. Die Stadt gibt für frisch Geimpfte Zwei-Euro-Verzehrgutscheine für die Foodtrucks aus.

In der kompletten kommenden Woche können sich Tiergarten- Besucherinnen und -besucher im Blauen Salon an der Delfinlagune impfen lassen. Am Samstag, 28. August, werden die Ice Tiger-Spieler Patrick Reimer, Niklas Treutle und Oliver Mebus Impfinteressierte am Hauptmarkt beim Impfprozess unterstützen, wie es weiter hieß. Für jeden Impfling werde es zudem eine Überraschung geben.

Über diese und weitere Impfaktionen informiert die Stadt unter https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/corona_impfung.html#impfangebote. Bisher seien 61 Prozent der impfbaren Bevölkerung Nürnbergs vollständig geimpft, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-889022/2

Impfaktionen in Nürnberg