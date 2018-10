Parteispendenprozess: SPD-Schatzmeister schöpfte Verdacht

Er stieß die Ermittlungen gegen den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) an: Der Landesschatzmeister der SPD, Thomas Goger, hat am Montag vor dem Landgericht in Regensburg geschildert, wie er Anfang 2016 mögliche Unstimmigkeiten bei den Finanzen des SPD-Ortsvereins von Wolbergs feststellte.

Dabei ging es um einen Kredit von Wolbergs an den Ortsverein, der nicht - wie vorgeschrieben - binnen eines Jahres getilgt worden war sowie um mehrere Spenden aus dem Umfeld des Unternehmers Volker Tretzel an den SPD-Ortverein, die sämtlich knapp unter der Veröffentlichungsgrenze von 10 000 Euro lagen. Daraufhin gab Goger, der Oberstaatsanwalt in Bamberg ist, seinen Kollegen eine dienstliche Mitteilung.

Der inzwischen als OB suspendierte Wolbergs muss sich vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichtes wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Vier Monate nach Gogers Hinweis hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Kommunalpolitiker aufgenommen und im Juli 2017 Anklage erhoben.

In dem seit Ende September laufenden Korruptionsprozess geht es unter anderem um die Frage, ob Spenden des ebenfalls angeklagten Bauunternehmers Volker Tretzel an die SPD und an den SSV Jahn Regensburg bei der Vergabe eines Bauprojektes an den Unternehmer eine Rolle gespielt haben.