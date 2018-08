Parken dauert zu lange: Autofahrer rastet aus

Ein ungeduldiger Autofahrer ist auf der Würzburger Juliuspromenade derart in Rage geraten, dass er sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss. Der 59-Jährige konnte nicht weiterfahren, weil ein 58-Jähriger vor ihm darauf warte, dass ein Fahrer aus einer Parklücke fuhr, um selbst hineinzufahren. Weil ihm das zu lange dauerte, forderte der 59-Jährige den Vordermann auf, sofort den Weg frei zu machen. Ohne Erfolg - woraufhin dem 59-jährigem der Geduldsfaden riss: Er trat gegen die Fahrertür des Autos vor ihm. Die Delle in der Tür wird der Polizei zufolge für den Mann teuer: Die Beamten schätzten den Schaden nach dem Streit am Samstag auf mindestens 2000 Euro.