Parfüm im Wert von mehr als 3200 Euro gestohlen

Parfüm im Wert von mehr als 3200 Euro hat ein Unbekannter in Aschaffenburg gestohlen. Der Täter habe sich in einer Drogerie in einem Einkaufszentrum die Taschen vollgeladen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ohne zu zahlen, verließ er das Geschäft.

„Er wurde bei der Tat beobachtet, konnte jedoch nicht festgehalten werden“, hieß es weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann mit roter Kappe am Dienstagnachmittag gesehen haben.

