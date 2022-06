Parfüm im Wert von 7000 Euro haben Unbekannte in der Nürnberger Innenstadt gestohlen. Dabei kamen sie ganz leicht an ihre Beute: Sie griffen durch ein Gittertor einer Drogerie, hinter dem Kartons mit den Flakons standen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann öffneten sie in der Nacht auf Mittwoch die Schachteln und zogen mit der Beute davon.

Pressemeldung

