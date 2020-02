Parfümdieb beißt Ladendetektiv

Ein Biss in den Arm des Ladendetektivs hat einem Dieb in einem schwäbischen Drogeriemarkt zur Flucht verholfen. Der junge Mann war mit Parfüm im Wert von 800 Euro in seinem Rucksack erwischt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Als der Ladendetektiv den Mann in dem Drogeriemarkt in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) am Donnerstag in ein Büro führte, habe sich dieser freigebissen. Die Wunde am Unterarm musste im Krankenhaus verarztet werden. Von dem Dieb fehlt den Angaben nach bis jetzt jegliche Spur.