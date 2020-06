Papst Benedikt auch am noch Sonntag in Regensburg

Der emeritierte Papst Benedikt bleibt über das Wochenende bei seinem Bruder Georg Ratzinger in Regensburg. Am Samstagvormittag fuhr er erneut von seiner Unterkunft, dem Priesterseminar, zur Wohnung seines 96-jährigen Bruders. Am Sonntag werde es noch keine Abreise geben, sagte Bistumssprecher Clemens Neck. Die Treffen seien für beide sehr belebend.

Der frühere Papst war am Donnerstag überraschend in seine alte Heimat gereist, um seinen Bruder zu besuchen. Georg Ratzinger, langjähriger Leiter der Regensburger Domspatzen, ist fast vollständig erblindet und derzeit so krank, dass er bettlägerig ist. Der Aufenthalt war den Angaben nach zunächst für drei Tage geplant - jedoch mit offenem Rückreisedatum.