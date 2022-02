Papiercontainer brennt: Einkaufszentrum evakuiert

Ein brennender Papiercontainer hat einen großen Feuerwehreinsatz in Regensburg ausgelöst. Weil der Container direkt neben einem Einkaufszentrum in der Innenstadt stand, wurde das Gebäude am Donnerstagnachmittag evakuiert, wie ein Sprecher des Brandschutzamtes mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Der in einer Lieferzone stehende Container habe schnell gelöscht werden können und das Feuer sich nicht auf das Gebäude ausgebreitet. Weil das Einkaufszentrum leicht verraucht war, sei es gelüftet worden. Sämtliche Mitarbeiter und Kunden hätten es dafür verlassen müssen. Bereits nach etwa einer halben Stunde wurde das Gebäude den Angaben nach wieder freigegeben.

