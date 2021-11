Panther mit Ausfällen: Nehring und Valentine verletzt

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen in den kommenden Wochen „aller Voraussicht nach“ auf Scott Valentine und Chad Nehring verzichten. Dies ergaben Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten. Valentine habe sich zuletzt im Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt durch einen Check seines Gegenspielers eine Schulterverletzung zugezogen, Teamkollege Nehring kämpft mit einer Verletzung am Knie. „Aktuell ist aber davon auszugehen, dass er mindestens vier Wochen ausfallen wird“, hieß es in der Vereinsmitteilung.

