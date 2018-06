Pannenhelfer vor Gericht: ACE klagt gegen ADAC-Werbung

- Der Auto Club Europa (ACE) klagt wegen eines Werbefotos gegen den größeren Konkurrenten ADAC. Beim Landgericht Stuttgart habe der Club eine einstweilige Verfügung wegen Wettbewerbsverstoßes beantragt, sagte ein ACE-Sprecher am Donnerstag und bestätigte einen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“. Die Klage richte sich gegen ein Anzeigen-Foto: Es zeigt die gelben ADAC-Einsatzfahrzeuge, eingerahmt von einem Notarztwagen, einem Feuerwehr- und Polizeiauto. „Unser Konkurrent meint, sich mit der Polizei gleichsetzen zu können, das ist nicht in Ordnung“, sagte der Sprecher. Das führe den Verbraucher in die Irre, denn der ADAC habe nicht den Status als Helfer von Polizei und Rettungsdiensten.