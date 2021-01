Paketdienst im Krebsgang

Wegen Kratzgeräuschen aus einem Paket hat die Fahrerin eines Paketdienstes Polizeibeamte in Eschenbach in der Oberpfalz um eine Überprüfung gebeten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, vermutete die Frau Tiere in dem Karton - obwohl das Paket nicht als Tiertransport deklariert war und ihr Paketdienst grundsätzlich keine Tiere transportiert. Die Zustellerin und die Beamten fuhren daraufhin zum Adressaten, einem Speiselokal in Grafenwöhr an. Im Paket waren 70 Krebse, wie der Wirt sie auf seiner Speisekarte anbietet. Ob der Transport dem Tierschutz entspricht, klärt jetzt das Veterinäramt.