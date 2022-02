Ein Paketbote hat 30 Päckchen in Unterfranken auf einer Wiese abgeworfen. Da sich diese jedoch mitten im Ortskern des Dorfes Roßrieth (Landkreis Rhön-Grabfeld) lag, ertappte ihn am Mittwoch eine Anwohnerin auf frischer Tat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum er die Pakete abwarf, ist derzeit noch unklar - die Polizei geht aber davon aus, dass er seine Route abkürzen wollte.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-67979/2