Paket-Betrügerbande in Mittelfranken festgenommen

Eine vierköpfige Bande von Paket-Betrügern ist in Mittelfranken aufgeflogen. Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, seien bereits im Oktober zwei Mitglieder der Bande festgenommen worden. Sie hätten mehrfach versucht, mit gefälschten Ausweisen Pakete beim Zusteller abzuholen. Auf den Paketen mit hochwertigen Elektroartikeln seien falsche Adressen in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) angegeben gewesen.

Am Wochenende seien nun ein weiterer Abholer und ein mutmaßlicher Hintermann der Bande festgenommen worden, hieß es weiter. Der Ermittlungsrichter erließ mittlerweile gegen alle vier Männer Haftbefehle. Sie sollen noch für weitere Taten in ganz Bayern und in Rheinland-Pfalz verantwortlich sein und unter anderem ein Telekommunikationsunternehmen um mindestens 40 000 Euro gebracht haben.

