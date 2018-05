Paar wehrt sich gegen Sicherstellung des Hundes

Beleidigungen, Drohungen, Anzeigen: Auf die Sicherstellung seines Hundes hat ein Paar in Schwandorf mit Wut und Widerstand gegen die Polizei reagiert. Die 34 Jahre alte Halterin des Tieres und ihr 26 Jahre alter Freund drohten Polizisten am Mittwoch, gegen diese Pfefferspray einzusetzen und Hunde auf sie zu hetzen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Auch gegen das Tierheim, in das der Hund gebracht wurde, sprach die Frau Bedrohungen aus.

Die Sicherstellung war Polizeiangaben zufolge durch das Landratsamt angeordnet worden, weil die 34-Jährige seit mehreren Jahren keine Tiere mehr halten darf. Das Paar wurde wegen mehrfacher Bedrohung, Nötigung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Zudem droht der Frau ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Sie hatte vor der Übergabe des Hunde-Impfausweises an die Polizei eine Seite herausgerissen.