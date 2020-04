Paar feiert wegen Corona 65. Hochzeitstag am Fenster

Seit 65 Jahren sind Renate und Georg Tahler verheiratet. Doch die Corona-Pandemie trennt die beiden gerade. Ihre Eiserne Hochzeit haben sie trotzdem zusammengefeiert - und zwar am Fenster eines Seniorenheims in Nürnberg. „Sie haben sich zugewunken und sich Kusshände zugeworfen“, sagte Einrichtungsleiterin Astrid Jäger am Donnerstag. „Das war ein sehr bewegender Moment. Die Liebe steht eben über Corona.“ Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Renate Tahler lebt seit einiger Zeit in dem Pflegeheim. Ihr Mann Georg ist in der betreuten Wohnung geblieben, die nur 80 Meter entfernt liegt. „Er kommt sie jeden Tag besuchen“, sagte Jäger. „Die sind so ein Pärchen, wie man es sich selber für das Alter wünscht.“ Doch seit der Corona-Krise dürfen die beiden keinen Kontakt mehr haben. Besuch ist in Pflegeheimen nicht erlaubt. Dabei wollten die beiden ihren 65. Hochzeitstag am Sonntag so gerne gemeinsam mit einer schönen Torte feiern.

Die Angestellten des Seniorenzentrums sorgten dafür, dass das nicht ganz ausfallen musste. Sie überreichten der 83-Jährigen einen Herzluftballon, den ihr vier Jahre älterer Mann besorgt hatte. Dann stellten sie ihren Rollstuhl ans offene Fenster. Auf dem Rasen habe ihr Mann gestanden, gewunken und gerufen: „Wir halten noch länger durch“, erzählte Jäger. „Sie hat sich total gefreut.“

Seniorenzentrum An der Radrunde