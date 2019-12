Pärchen aus Japan bleibt in Bayern stecken

Ein Touristenpaar aus Japan ist auf der Heimreise buchstäblich in Bayern stecken geblieben und hat dabei Polizei und Feuerwehr ins Schwitzen gebracht. Das Paar sei einem Navigationsgerät zum Flughafen Frankfurt gefolgt, als es mit seinem Mietwagen auf einen Feldweg bei Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) in Unterfranken gefahren sei, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Beim Versuch zu wenden, sei das Auto dann auf einem Acker stecken geblieben.

Zunächst habe der Abschleppdienst vergeblich versucht, das Auto aus dem Dreck zu ziehen, sagte Kreisbrandmeister Thomas Rollmann. Die Polizei bat daraufhin die Feuerwehr um Hilfe. Doch auch das Löschfahrzeug saß alsbald im Schlamm fest. „Es hat vorher viel geregnet, der Boden war komplett aufgeweicht“, sagte Rollmann. Das Feuerwehrauto habe sogar Allradantrieb gehabt. „Aber irgendwann ist da auch Ende, wenn der Boden so tief und schlammig ist.“

Die Rettung brachte schließlich ein Bauer mit seinem Traktor. Zunächst habe er das Löschfahrzeug wieder fit gemacht und dann das Auto aus dem Schlamm gezogen. Das Paar konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Ob die beiden ihren Flug nach Japan noch erreicht haben, blieb unklar. „Hoffen wir, dass sie es geschafft haben“, sagte Rollmann.