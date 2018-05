Outdoor-Messe zieht von Friedrichshafen nach München

Von Baden-Württemberg nach Bayern: Die Fachmesse Outdoor findet in diesem Jahr zum letzten Mal in Friedrichshafen statt. Wie die Messe am Donnerstag mitteilte, zieht die Branchenschau nach München. Dafür hat sich demnach die Mehrheit der Mitglieder der European Outdoor Group - ein Verband zur Interessensvertretung der europäischen Outdoor-Branche - entschieden. Die Outdoor gilt als Leitmesse für die Branche, rund 965 Aussteller aus 40 Ländern zeigten dort zuletzt Neuheiten rund um Kleidung, Camping- oder Sportausrüstung. In diesem Jahr findet die Messe vom 17. bis 20. Juni in Friedrichshafen statt. Danach soll es am Bodensee trotzdem noch eine Outdoor-Messe mit neuem Konzept geben.

„Die Entscheidung ist zunächst einmal bedauerlich für die Stadt Friedrichshafen als Gesellschafter, aber auch als Messe- und Wirtschaftsstandort“, teilte Oberbürgermeister Andreas Brand am Donnerstag mit. „In dem Vorhaben, nun eine eigene Outdoor-Messe mit eigenständigem Profil in Friedrichshafen zu etablieren, sehe ich jedenfalls viel Potenzial und Marktchancen.“

Infos zum Ende der Messe in Friedrichshafen