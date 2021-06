Ordensschwester aus Kloster wegen Kirchenasyl vor Gericht

Christina Schwarz hat sich in die „Höhle der Löwen“ gewagt. Die 30-Jährige, die unter anderem in Aalen studiert und gearbeitet hat, ist am Montag, 7. Juni, um 20.15 Uhr im gleichnamigen Vox-Format zu sehen. In der Show stellen Gründer, Start-up-Unternehmer und Erfinder ihre innovativen Produkte vor und versuchen, Investoren für ihre Ideen zu finden. Christina Schwarz will mit ihren Frühstücksprodukten namens „FitOaty“ durchstarten. Darum möchte sie von den „Löwen“ Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler, 80 000 ...