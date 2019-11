Opfer sollen über lebensgefährliche Stromschläge aussagen

Im Prozess um 88 versuchte Morde mit Stromschlägen an Mädchen und jungen Frauen sollen heute vor dem Landgericht München II die mutmaßlichen Opfer gehört werden. Zwei Frauen, die als Nebenklägerinnen in dem Verfahren auftreten, sollen auf einen heute 30-Jährigen hereingefallen sein, der sich im Internet als Arzt ausgab. Er soll sie per Video-Chat dazu überredet haben, sich selbst lebensgefährliche Stromschläge zuzufügen.

Insgesamt 88 solcher Taten sind angeklagt, das jüngste Opfer war laut Anklage erst 13 Jahre alt. Für die Aussage der zur Tatzeit zwischen 2014 und 2018 minderjährigen Opfer hat das Gericht die Öffentlichkeit ausgeschlossen, für die Vernehmung der erwachsenen Opfer aber nicht.

Der Mann aus dem Raum Würzburg soll die Mädchen und jungen Frauen per Skype angewiesen haben, Apparate zu bauen, um sich selbst lebensgefährliche Elektroschocks zuzufügen. Die Videochats habe der IT-Spezialist aufgezeichnet. Laut Staatsanwaltschaft soll es ihn sexuell erregt haben, wenn eine Frau durch einen Stromschlag Schmerzen erleidet. Die Verteidigung geht nach einem Medienbericht dagegen davon aus, dass er psychisch krank ist und lediglich Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen wollte.