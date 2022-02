Online-Spiel soll über Gefahr durch Extremisten aufklären

Mit dem neuen interaktiven Online-Rollenspiel „Augen auf!“ sollen Jugendliche über die Strategien von Extremisten in sozialen Netzwerken und im Internet aufgeklärt werden. Das Spiel wurde von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (BLZ) konzipiert und richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe, wie das Kultusministerium am Donnerstag in München mitteilte.

Im Verlauf des Spiels müssen die Teilnehmer immer wieder entscheiden, wie sich die Charaktere, dargestellt von Schauspielern wie Felix von Bredow, der die Rolle des „Constable Truth“ verkörpert, verhalten sollen. Dabei wird deutlich, wie sich der vermeintliche Naturschützer beim Schutz „unserer Heimat“ immer radikaler gegenüber Ausländern und allen Leuten, „die sich nicht an „unsere Regeln“ halten“, verhält.

Um im Unterricht spielen zu können, müssen mindestens zwölf Jugendliche und eine Spielleitung - etwa eine Lehrerin oder ein Lehrer - teilnehmen. An die Spielphase schließt sich die Reflexion mithilfe eines Baumdiagramms an, das alle getroffenen Entscheidungen noch einmal aufzeigt. Die Schülerinnen und Schüler lernen so, extremistische und demokratiefeindliche Inhalte zu erkennen, Nachrichten und Memes nicht unreflektiert zu teilen und zu recherchieren, wenn sie etwas nicht verstehen oder kennen.

Am Ende steht vor allem die Erkenntnis: Nicht nur, aber auch im Netz hat jeder immer die Wahl, Inhalte nicht zu teilen, den Plattformen extremistische Inhalte zu melden und Familie oder Freunde über fragwürdige Kanäle oder Inhalte aufzuklären.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-173401/2