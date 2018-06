Online-Kurs für Priester: Präventionsprojekt zieht nach Rom

- Ein Münchner Präventionsprojekt, das kirchliche Mitarbeiter weltweit für die Probleme des sexuellen Kindesmissbrauchs sensibilisieren soll, wird künftig in Rom fortgeführt. Nach einer dreijährigen Pilotphase in München soll das E-Learning-Projekt des Zentrums für Kinderschutz an der Päpstlichen Universität Gregoriana mehr Aufmerksamkeit erhalten. „Kinder und Jugendliche sollen in der Kirche einen geschützten Raum haben, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln“, sagte Münchens Erzbischof Reinhard Marx am Mittwoch. In der Pilotphase haben mehr als 700 Priester, Diakone und Religionslehrer den Online-Kurs durchlaufen. Dabei beschäftigen sich die kirchlichen Mitarbeiter etwa damit, welche Strafen es in ihren Ländern für sexuellen Missbrauch gibt und was man tun kann, wenn bei einem Kind der Verdacht auf einen Missbrauch besteht.

Erzbistum München-Freising