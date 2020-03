OMV will 287 Tankstellen in Deutschland verkaufen

Der österreichische Energiekonzern OMV will die 287 Tankstellen seiner Kernmarke in Deutschland verkaufen. Die allermeisten davon befinden sich in Bayern, rund ein Fünftel in Baden-Württemberg, einige wenige in weiteren Bundesländern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wien mitteilte.

„Mit dieser möglichen Veräußerung des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland, treibt die OMV Aktiengesellschaft aktiv ihr Portfoliomanagement in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums voran“, hieß es vom Unternehmen. Andere Geschäfte des Konzerns in Deutschland wie die Raffinerie in Burghausen, das Gasgeschäft sowie die Avanti-Tankstellen seien nicht involviert.

Die Zahl der betroffenen OMV-Mitarbeiter ist nach Konzernangaben mit 35 relativ gering. Die meisten Beschäftigten an den Tankstellen sind einer Sprecherin zufolge bei deren Pächtern angestellt.

Insgesamt hat der Konzern derzeit 2100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern, darunter 1400 unter der Marke OMV. Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von 23 Milliarden Euro eines der größten börsennotierten Unternehmen Österreichs. Sie gehört zudem zu den Investoren für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.

Mitteilung der OMV