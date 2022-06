Olympiasiegerin Walkenhorst mit Wildcard bei EM

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat eine Wildcard für die Europameisterschaften in München erhalten. Die 31-Jährige startet mit der erst in diesem Jahr in den Sand gewechselten früheren Hallen-Weltklassespielerin Louise Lippmann bei dem Turnier vom 15. bis 21. August.

„Ich freue mich, bei der EM im eigenen Land spielen zu können und Louisa Lippmann bei ihren ersten Schritten im Sand tatkräftig unterstützen zu dürfen“, sagte Walkenhorst auf der Webseite des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

Walkenhorst hatte 2016 in Rio de Janeiro gemeinsam mit der Hamburgerin Laura Ludwig olympisches Gold gewonnen. Ein Jahr später wurde das Duo Weltmeister. Aufgrund körperlicher Probleme hatte Walkenhorst 2019 ihren Rücktritt erklärt und startete dann 2020 ein Comeback. Die 27-jährige Louise Lippmann trainiert seit diesem Jahr in Hamburg und gilt als neue Hoffnung im Beach-Bereich.

Insgesamt ist der DVV mit fünf Frauen und vier Männer-Teams bei der EM vertreten. Die Frauen-Setzliste wird angeführt von Svenja Müller und Cinja Tillmann. Die Hamburgerinnen hatten am Sonntag in Rom WM-Bronze nach der verletzungsbedingten Aufgabe von Joana Heidrich und deren Partnerin Anouk Vergé-Dépré geholt. Die Schweizerinnen sind bei der EM an Nummer zwei gesetzt.

Weitere deutsche EM-Teilnehmerinnen sind die WM-Starterinnen Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart), die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz (Stuttgart) und Sandra Ittlinger/Isabel Schneider (Hamburg).

Bei den Männern sind die Hamburger Nils Ehlers/Clemens Wickler als Sechste am höchsten gesetzt. Ferner sind die in ebenfalls in Hamburg trainierenden Robin Sowa/Lukas Pfretzschner (Hamburg), Paul Henning/Sven Winter (Hamburg) und Simon Pfretzschner/Philipp Huster (Hamburg) dabei.

