Der Skirennfahrer Manuel Schmid hat sich für den Olympia-Winter einen fixen Startplatz im Weltcup erarbeitet. Mit Rang neun in der letzten Europacup-Abfahrt des Winters sicherte sich der 24-Jährige vom SC Fischen am Donnerstag Rang drei in der Abfahrtsgesamtwertung. Tags zuvor war er Dritter geworden. Die Top drei jeder Disziplinwertung im zweitklassigen Europacup haben ein persönliches Startrecht in allen Weltcup-Abfahrten der kommenden Saison.

