Olympia-Attentat: Familien finden Entschädigung beleidigend

Die Hinterbliebenen der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in München halten vom Bund angebotene weitere Entschädigungszahlungen für völlig unzureichend. „Die deutsche Bundesregierung hat uns eine völlig unakzeptable und beleidigende Summe angeboten als abschließende Entschädigung“, sagte die Sprecherin der Opferfamilien, Ankie Spitzer, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wir sind verärgert und enttäuscht“, zumal es sich nicht um ein offiziell unterschriebenes Angebot gehandelt habe, sondern um ein sogenanntes Arbeitspapier.“

Zuvor hatte sich Spitzer dazu auch in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) geäußert. Darin erklärte sie, es sei von zehn Millionen Euro die Rede gewesen. Darauf sollten Zahlungen aus den Jahren 1972 und 2002 in Höhe von rund viereinhalb Millionen Euro angerechnet werden. „Nachdem das Münchner Attentat nach internationalem Recht ein Akt des internationalen Terrorismus war, müssen wir nach internationalen Standards entschädigt werden und nicht nach lokalem, deutschem Recht“, sagte Spitzer weiter.

Spitzers Ehemann André war bei einem Anschlag palästinensischer Terroristen am 5. September 1972 gestorben, ebenso wie zehn weitere Sportler und Trainer der israelischen Olympiamannschaft sowie ein Polizist.

Das Bundesinnenministerium hatte am Mittwoch „erneute finanzielle Leistungen des Bundes, des Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt München“ angekündigt. „Ein Angebot weiterer Anerkennungsleistungen an die Hinterbliebenen der Opfer des Attentats“ sei geplant, sagte ein Sprecher nach Medienberichten. Derzeit liefen „vertrauensvolle Gespräche mit den Vertretern der Opferfamilien“.

