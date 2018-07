Oliver Berben trinkt lieber Bier als Wein

Der Filmproduzent Oliver Berben zieht Bier einem Wein vor. „Ich bin Biertrinker, und zwar durch und durch“, sagte der 46-Jährige der „tz“ und dem „Münchner Merkur“ (Samstag). Er sei in einem Internat in Oberbayern groß geworden, dort habe es eine eigene Brauerei gegeben. „Ich bin also früh mit Bier in Verbindung gekommen“, sagte der Sohn von Schauspielerin Iris Berben (67). Oliver Berben trinkt aber nicht nur Bier, sondern interessiert sich offenbar auch für die wirtschaftliche Seite: „Mich als Münchner hat immer schon diese Macht der Brauereien fasziniert“, sagte er. In Berbens neuestem Film, dem ZDF-Zweiteiler „Bier Royal“, geht es um den Machtkampf innerhalb einer bayerischen Familienbrauerei.

