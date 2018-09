Oktoberfest-Sicherheit: Mehr Kameras und „Super-Recogniser“

Der Erbacher Alexander Schaible hat eine Petition in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags zur Erforschung der Verwendung von D,L-Methadon (Methadonhydrochlorid) in der Behandlung von Krebs eingebracht. Bis Zeichnungsfrist im Juli hatten sich 53 570 Menschen an der Petition beteiligt, fast zehn Prozent mehr, als eigentlich notwendig sind.

Am 5. November ist es so weit, dann darf der Erbacher Alexander Schaible seinen Antrag im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages vorstellen.