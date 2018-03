Oktoberfest-Halbzeit: Festzelte schon morgens überfüllt

Halbzeit auf dem Oktoberfest: Regen und kühle Temperaturen haben am zweiten Wiesn-Wochenende schon am Morgen Zehntausende in die Festzelte auf der Münchner Theresienwiese getrieben. „Es ist extrem viel los“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Dies liege unter anderem auch an zahlreichen Besuchern aus Italien.

Traditionell gilt das mittlere der drei Wiesn-Wochenenden als „Italiener-Wochenende“. „Die Zelte sind schon seit der Öffnung geschlossen“, so die Sprecherin. Viele Besucher standen schon morgens Schlange, um sich bei der Öffnung um neun einen Platz im Bierzelt zu sichern. An diesem Sonntag zieht die Stadt die Halbzeit-Bilanz zum Oktoberfest, das am vergangenen Samstag begonnen hatte. Bis zum 7. Oktober werden gut sechs Millionen Besucher zum größten Volksfest der Welt erwartet.