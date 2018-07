Oktoberfest-Bier wird drastisch teurer

Die Oktoberfest-Vorpressekonferenz der Stadt München, die üblicherweise im Juli stattfindet, war schon immer mehr Werbeveranstaltung als Informationsaustausch. In diesem Jahr ganz besonders: Kein Wort verlor Münchens Vizebürgermeister und „Wiesn-Referent“ Josef Schmid (CSU) am Freitag über die diesjährigen Aufreger: Die drastisch steigenden Bierpreise und den Rausschmiss des Roten Kreuzes aus dem Sanitätsdienst für das größte Volksfest der Welt.

Auch in den Presseunterlagen fehlte der übliche Hinweis auf die Bierpreise, die heuer zwischen 10,70 und 11,50 Euro je Liter betragen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Preissteigerung zwischen 3,65und 5,5 Prozent. Begründet wird das von den Wirten mit deutlich höheren Standgebühren. Nicht zuletzt auf Betreiben Schmids sollen die Wirte 2018 erstmals eine Umsatzpacht abdrücken. Die Stadt wiederum verweist zur Begründung auf den gestiegenen Sicherheitsaufwand.

Auch der Streit mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) blieb auf der großen Wiesn-Vorpressekonferenz am Freitag unerwähnt. Seit 133Jahren ist das Rote Kreuz auf der Theresienwiese im Einsatz – zuletzt mit 1000 Sanitätern und 70 Ärzten. Doch auch hier spielt das Geld eine Rolle: Die Aicher Ambulanz Union unterbot. Möglicherweise habe sich das Rote Kreuz zu sehr auf seine jahrelange Monopolstellung verlassen, hieß es. Jetzt bezweifelten BRK-Sprecher, dass Aicher genügend Personal und Know-how mitbringe, um die Mega-Aufgabe zu stemmen. Wie auch immer: Die Würfel sind gefallen. „Die in der Ausschreibung geforderte Personalstärke“ werde man übertreffen und eine „qualitativ hochwertige Versorgung“ bieten, versicherte die Aicher Ambulanz.

Und schließlich erwähnte Bürgermeister Schmid auch nicht, dass es womöglich seine letzte Pressekonferenz in dieser Funktion sein wird. Im Oktober bewirbt sich der Kommunalpolitiker für ein Mandat im bayerischen Landtag. Als er die Funktion als „Wiesn-Referent“ antrat, sprach er von der Erfüllung eines Kindheitstraums. Jetzt aber lockt womöglich doch ein Platz im bayerischen Kabinett noch mehr.

Um das Oktoberfest 2018 zu besuchen, das vom 22. September bis zum 7. Oktober seine Tore öffnet, braucht man inzwischen schon eine Gebrauchsanweisung. Alle Taschen, die mehr Volumen haben als „drei Milchtüten“ (Schmid) müssen auch dieses Jahr ebenso wie Kinderwagen draußen bleiben und können gegen nicht geringe Gebühren zwischen drei und sieben Euro zur Aufbewahrung gegeben werden.

Last-minute-Reservierung

Eine Wissenschaft ist auch das Reservierungsgeschäft: Normalerweise sind die reservierten Plätze in den großen Zelten (inklusive Verzehrzwang) schon lange vor Festbeginn vergeben. Doch jetzt gibt es eine Art Last-minute-Börse, bei der auch Kurzentschlossene noch zum Zug kommen können.

Unberührt davon bleibt ein Mindestkontingent für Münchner, die ihre Ansässigkeit bei der Reservierung per Ausweis nachweisen müssen. Ein Viertel der Plätze in den großen Zelten müssen reservierungsfrei bleiben. Natürlich gibt über alles und jedes die wiederum verbesserte „offizielle Oktoberfest App“ Auskunft. Der „Füllstand“ der einzelnen Zelte wird auch über Bildschirme in den öffentlichen Verkehrsmitteln gemeldet. Das Fest endet am 7. Oktober.