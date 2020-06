Ohne Führerschein und zu schnell auf nasser Fahrbahn

Ein Autofahrer ist auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen mehrere Absperrungen geprallt. Später stellte sich heraus, dass ihm Monate zuvor sein Führerschein entzogen worden war. Der 26-Jährige sei am Sonntagabend auf der Autobahn 8 bei Günzburg zu schnell gefahren und habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Montag mit. Er prallte zunächst gegen eine Betonleitwand, wurde dann 200 Meter weitergeschleudert und krachte gegen die Mittelleitplanke. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Schaden von 100 000 Euro.

Polizeibericht