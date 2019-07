Der 1. FC Nürnberg hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich auf Offensivspieler Robin Hack verzichten müssen. Der 20 Jahre alte Neuzugang von 1899 Hoffenheim musste nach FCN-Angaben im Camp in Maria Alm wegen Magen-Darm-Problemen kürzertreten. Die letzte Einheit vor der Abreise aus dem Salzburger Land musste am Samstag zudem Stürmer Törles Knöll wegen einer Blessur vorzeitig beenden.

Spielplan 1. FC Nürnberg

Kader 1. FC Nürnberg

Alle News 1. FC Nürnberg

Testspiele

Vorschau Trainingslager