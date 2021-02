Obsthof im Allgäu brennt: Rund eine Million Euro Schaden

Ein Obsthof im Allgäu ist in Flammen aufgegangen. Der Schaden beläuft sich auf etwa eine Million Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer in dem Hof in Weißensberg (Landkreis Lindau) sei wahrscheinlich wegen eines Defekts der Hackschnitzelanlage ausgebrochen. Der Schaden sei so hoch, weil die Flammen auch auf den Dachstuhl eines Wohnhauses übergegriffen hätten. Mehrere Menschen in dem Obsthof konnten unverletzt geborgen werden, ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. 150 Retter waren im Einsatz.

Mitteilung der Polizei