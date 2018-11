Obst und Gemüse auf Autobahn: Langer Stau auf A3

Tonnenweise Obst und Gemüse sind bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 3 in Unterfranken gelandet. Die Polizei sperrte die Autobahn am Donnerstagmorgen in beide Richtungen - der Verkehr staute sich nahe Schollbrunn (Landkreis Main-Spessart) in Richtung Würzburg auf bis zu 20 Kilometer, sagte ein Sprecher. In der Gegenrichtung gab es ebenfalls Stau.

In einer engen Baustelle habe der Fahrer des Sattelzugs die Kontrolle verloren - beim Gegenlenken sei das Gespann umgekippt, sagte der Polizeisprecher. Rund 21 Tonnen Obst und Gemüse hatte der Lastwagen geladen - ein großer Teil verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Verkehr wurde von der Autobahn geleitet, die Feuerwehr sollte den Sattelzug aufrichten. Die Arbeiten sollten bis in den Vormittag dauern.