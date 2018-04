Oberstes Landesgericht soll für mehr Rechtssicherheit sorgen

Die geplante Wiedereinführung des 2006 abgeschafften Bayerischen Obersten Landesgerichts soll für mehr Rechtssicherheit im Freistaat sorgen. Außerdem stehe es für die bayerische Eigenstaatlichkeit und einen starken Rechtsstaat, wie Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) am Donnerstag in München weiter sagte. Das Bayerische „Oberste“ war 2006 unter dem damaligen Ministerpräsidenen Edmund Stoiber (CSU) aus Kostengründen abgeschafft worden. Der neue Regierungschef Markus Söder (CSU) hatte am Mittwoch die Wiedereinführung angekündigt.

Es soll unter anderem von den drei Oberlandesgerichten die Zuständigkeit für bestimmte Revisionen in Zivil- und Strafsachen übernehmen und so für eine einheitliche Rechtssprechung sorgen. Auch vom Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will Bausback Kompetenzen in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten nach Bayern zurückholen. Zur Änderung der entsprechenden Regelungen stünden demnächst Gespräche mit dem Bund an, so Bausback. In diese Gespräche gehe er „vorsichtig optimistisch“.

Genaue Details zum neuen Bayerischen „Obersten“, wie zum Beispiel der Anzahl der Richter und Beschäftigten, konnte der Minister noch nicht nennen - mit Ausnahme des Standorts: Der Sitz des Gerichts soll in München sein. Außensenate plant das Ministerium in Nürnberg und Bamberg.

Bei den Kosten habe sein Haus den Haushalt fest im Blick, sagte Bausback. Die Personalmehrkosten für das neue Gericht schätzte er auf eine Million Euro. Das sei für ihn eine „vertretbare Summe“, weil nur wenige neue Stellen notwendig seien. Die meisten sollen laut Bausback von den Oberlandesgerichten an das neue Bayerische „Oberste“ kommen. Mit München und den Außenstellen in Nürnberg und Bamberg blieben auch die Örtlichkeiten erhalten.

Als erstes soll das neue Gericht für Revisionen in Zivilverfahren zuständig werden, erklärte der Minister. Erst später sollen Strafsachen dazukommen. Der genaue Zeitplan steht aber noch nicht fest. Bausback will sich demnächst mit den anderen Ministerien und den betroffenen Verbänden besprechen. Sein Ziel: Das entsprechende Gesetz soll noch vor der Landtagswahl im Oktober verabschiedet werden.

Der Bayerische Richterverein begrüßte die geplante Wiedereinführung des Obersten Landesgerichts. „In Zeiten von Gerichtsschließungen in anderen Bundesländern zeigen die Pläne der bayerischen Staatsregierung den politischen Willen zur Stärkung des Rechtsstaats im Interesse der Bürgerinnen und Bürger“, schrieb die Vorsitzende Andrea Titz in einer Erklärung.