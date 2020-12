Oberstdorf-Sieg gibt Geiger und Co. Schwung

Biberach (gem) - Die St. Elisabeth-Stiftung bekommt im Wohnpark am Jordanbad Hilfe von der Bundeswehr. 13 Soldatinnen und Soldaten unterstützen das Wohnpark-Team vor allem logistisch und bei der Essensversorgung, aber auch in der Pflege. Am Morgen des 29. Dezember ist eine Person aus der Bewohnerschaft verstorben. Dies teilte die St.-Elisabeth-Stiftung der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag in einer Presseinformation mit.

Im Pflegeheim des Wohnparks am Jordanbad sind 34 der 36 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus ...