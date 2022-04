Oberfranken: Hunderte Liter ätzender Flüssigkeit ausgelaufen

Mit einer Staplergabel hat eine Mitarbeiterin einer Speditionsfirma in Hof einen Container mit ätzender Flüssigkeit durchstochen. Etwa 200 bis 300 Liter liefen am Mittwoch in der Halle der Firma aus, wie die Polizei mitteilte. Drei Mitarbeiter wurden leicht verletzt, weil sie die Dämpfe einatmeten oder Hautkontakt mit der Chemikalie hatten. Die Feuerwehr pumpte den Rest der Flüssigkeit aus dem Behälter ab und verstreute Bindemittel auf dem Hallenboden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Pressemitteilung

