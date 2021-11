Oberbürgermeister will Feuerwerksverbot an Silvester

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König fordert angesichts der dramatischen Lage in den Krankenhäusern wegen Corona Feuerwerksverbote für Silvester. Dafür brauche es allerdings eine verlässliche Rechtsgrundlage, die Bund und Länder für die Kommunen schaffen müssten, teilte der CSU-Politiker am Donnerstag mit.

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft in Bayern spricht sich für Verbotszonen für Silvesterböller aus, um die Krankenhäuser nicht noch mit zusätzlichen Notfällen zu belasten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kündigte im Bayerischen Fernsehen bereits an, das Silvester-Feuerwerk in diesem Jahr erneut absagen zu wollen. Auch er werde sich an die neue Bundesregierung wenden, damit diese den Kommunen rechtliche Möglichkeiten an die Hand gebe, hieß es von der Stadt.

Wegen der Corona-Krise galt im vergangenen Jahr bayernweit auf öffentlichen Plätzen ein Böller- und Raketenverbot, in vielen Kommunen sogar auch auf Privatgrundstücken.

