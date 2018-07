Oberbürgermeister Maly: SPD trägt DNA der Großstadt in sich

Der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) macht für die Erfolge seiner Partei in vielen Großstädten vor allem die Entstehung während der Industrialisierung verantwortlich. „Vielleicht kapieren wir immer noch am besten, wie Großstadt funktioniert“, sagte Maly der Deutschen Presse-Agentur. „Der Verstädterungsprozess, wie wir ihn heute kennen, ist ja ein Ergebnis der Industrialisierung. Und die SPD ist praktisch die einzige Partei in Deutschland, die die DNA der Industriegesellschaft in sich trägt.“

Ein weiterer Grund sei seiner Meinung nach, dass die SPD - anders als die Union - ein modernes, metropolitanes Lebensgefühl repräsentiere. Entgegen dem bundesweiten Negativtrend werden derzeit 14 der 20 größten deutschen Großstädte von SPD-Politikern regiert.

