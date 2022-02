Oberammergau: Passionsspielleiter auf Weg der Genesung

Der Leiter der Passionsspiele Oberammergau und Intendant des Münchner Volkstheaters, Christian Stückl, ist nach einem leichten Herzinfarkt auf dem Weg der Genesung. Er habe den Infarkt am Donnerstag erlitten und sei in einer Münchner Klinik behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Passionsspiele am Montag.

„Er darf heute voraussichtlich die Klinik verlassen - und ist natürlich mit den Gedanken schon wieder bei den Proben“, sagte die Sprecherin. Der Bayerische Rundfunk hatte zuerst darüber berichtet.

Am Samstag sollte die erste große Volksprobe mit rund 400 Darstellern stattfinden. Sie war wegen Stückls Erkrankung abgesagt worden. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt. Die coronabedingt um zwei Jahre verschobene Premiere der Passion ist für den 14. Mai geplant.

Die Passionsspiele gehen auf ein Pest-Gelübde von 1633 zurück. Damals gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre das Spiel vom Leben, Sterben und von der Auferstehung Jesu aufzuführen, um die grassierende Seuche abzuwenden.

Passionsspiele Oberammergau 2022

