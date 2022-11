Obduktion der vier Toten von Weilheim für Montag geplant

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Ehepaaren in Oberbayern sollen die Leichen am Montag obduziert werden. Mit Ergebnissen sei nicht vor Montagnachmittag zu rechnen, was davon veröffentlicht werde, sei noch unklar, sagte Polizeisprecher Alexander Huber am Samstag. Bei den vier Toten von Weilheim handelt es sich nach dpa-Informationen um Zwillingsschwestern und deren Männer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei tötete ein 59-Jähriger am Freitag erst die 57 Jahre alten Frauen und dann einen 60-Jährigen. Anschließend soll sich der Verdächtige das Leben genommen haben.

Die Ermittler wollten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekanntgeben, wie das genaue Verhältnis der Toten zueinander war. Sie teilten lediglich mit, sie seien miteinander verwandt. Das Motiv des Täters war am Samstag zunächst nicht bekannt.

