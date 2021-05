Obduktion bestätigt Tötung von 52-Jähriger in Schwabach

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Schwabach haben sich erste Hinweise auf ein Tötungsdelikt bestätigt. „Gewalt gegen den Körper kann als todesursächlich angesehen werden“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das habe die Obduktion der 52-Jährigen ergeben. Den Tatzeitpunkt nannte die Polizei zunächst nicht.

Eine Bekannte hatte die Tote am Dienstagnachmittag in ihrer Wohnung gefunden. Bisher gebe es keine Hinweise auf den oder die Täter, sagte eine Sprecherin der Polizei. Suchhunde sollten am Mittwoch eine Fährte aufnehmen. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt.

