OB über Olympia in München: Eine Stadt nicht zeitgemäß

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hält die Bewerbung einzelner Städte für die Austragung der Olympischen Spiele für nicht mehr zeitgemäß. Moderne Spiele müssten das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen. „München hat hier viel zu bieten, was bereits die European Championships im vergangenen Sommer sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Deshalb bin ich hier über die letzten Monate bereits in guten Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, der die Zukunft der Olympischen Spiele in dem Verbund von drei, vier Städten sieht“, sagte der SPD-Politiker am Montag.

Serienweise sind deutsche Bewerbungen seit 1986 ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren - etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg. Letztmals fanden Olympische Spiele in Deutschland 1972 in München statt.

Bayerns Sport- und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte am Montag, dass eine Olympiabewerbung zuerst auf Bundesebene zwischen Politik und Sportorganisationen diskutiert werden müsse. „Es ist wichtig, dass sich Deutschland mit dem Thema beschäftigt, aber es ist nicht so, dass wir uns aus Bayern im Moment vordrängen.“

© dpa-infocom, dpa:221212-99-873465/2