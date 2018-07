Nur wenige Hochzeiten am Schnapszahl-Datum

Die meisten Verlobten halten eine Hochzeit am 1.8.18 oder 18.8.18 wohl für eine Schnapsidee. Denn das Interesse an den Schnapszahl-Daten als Hochzeitstermin ist verhältnismäßig gering, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Standesämtern in Bayern ergab. Für den 1. August haben viele Standesämter sogar noch Termine frei. Für den 18. August wird es zwar schwierig mit spontanen Hochzeitsplanungen, aber das liegt wohl eher an dem Samstagstermin.

So wie in Regensburg: Der 18. August ist zwar ausgebucht, aber viel später als erwartet. Auch die Standesbeamten in Landshut haben auf die Schnapszahl-Daten reagiert: Üblicherweise finden mittwochs keine Trauungen statt, also auch nicht am 8.8.18. Doch für dieses besondere Datum wurden die Trauungen vom 9. August einfach einen Tag vorverlegt. Auch in größeren Städten scheinen Paare nicht unbedingt eine Eselsbrücke für ihr Hochzeitsdatum zu brauchen. In Augsburg sind am 1.8.18 bisher sieben von zehn Terminen vergeben, selbst in Nürnberg gibt es noch einen Termin. Immerhin ist der 18. August inzwischen ausgebucht, ebenso wie in München. Für das Schnapszahl-Datum öffnen die Standesämter dort extra ihre Türen.