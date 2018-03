Nur ein bisschen Frühling

Frühling? War da was? Wer in Vorfreude auf T-Shirt-Wetter dem ersten warmen Tag entgegenfieberte, wurde am Wochenende fast überall in Bayern enttäuscht. Zwar war die Luft mit Temperaturen von etwa 15 bis 17 Grad in der Spitze lau bis mild und damit frühlingshaft. Die milchig-gräuliche Farbe des Himmels erinnerte jedoch eher an den Herbst.

Insbesondere am Samstag gab es dazu auch noch vielerorts Regen. Und nach Temperaturrekorden sah es am Sonntag schon gar nicht aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die vermasselte Premiere des Frühlings könnte sogar noch eine negative Steigerung erfahren. Denn gut zehn Tage nach dem Beginn des meteorologischen Frühlings und zehn Tage vor dem kalendarischen Anfang deuten die Zeichen eher auf wechselhaftes und kühleres Wetter hin.

Von Montag an sind zunächst wieder Regenschirm und Jacke gefragt. Die Temperaturen gehen nachts wieder deutlich zurück. Tagsüber bleibt es bis zum Dienstag überwiegend bewölkt und regenerisch. „Am freundlichsten noch wird es am Donnerstag“, meinte ein Meteorologe des DWD. Aber selbst eine spätwinterliche Phase zum Monatsende erscheint nicht ausgeschlossen. Schneeschauer auch im Flachland wären dann durchaus noch mal drin.

Der Lawinenwarndienst Bayern sieht unterdessen eine erhebliche Gefahr durch Nass- und Gleitschneelawinen in den Allgäuer Alpen oberhalb von 1800 Metern. Bereits einzelne Skifahrer könnten eine Lawine auslösen. Im übrigen bayerischen Alpenraum herrschte zunächst die Warnstufe zwei von fünf.

Mitteilung Deutscher Wetterdienst

Mitteilung Lawinenwarndienst Bayern