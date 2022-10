Mathenia rettet Nürnbergs Punkt in Kaiserslautern

Die Gänsehaut-Atmosphäre auf dem ausverkauften Betzenberg stachelte nur Nürnbergs Torwart Christian Mathenia zu Höchstleistungen an. Der 30 Jahre alte Schlussmann war einmal mehr der überragende Mann in der Mannschaft der Franken. Dass der „Club“ beim 0:0 in Kaiserslautern zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor in der 2. Fußball-Bundesliga blieb, war einzig und allein Mathenias Verdienst.

„Ich freue mich, dass ich der Mannschaft heute helfen konnte. In den letzten drei Spielen war es so, dass wir gut verteidigt haben. Heute hat die Mannschaft mich mal gebraucht“, sagte Mathenia nach seinem glanzvollen Auftritt.

Die Mannschaft brauchte ihren Schlussman vor allem deswegen, weil vorne im Sturm wieder mal nichts lief. Rund drei Wochen nach Amtsantritt von Trainer Markus Weinzierl ist die harmlose Offensivabteilung weiter die große Baustelle im Spiel der Nürnberger. Lediglich drei Tore erzielten die Nürnberger in den zurückliegenden sechs Liga-Spielen. Zu wenig, um sich einen großen Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu verschaffen.

„Wir haben heute zu viele Chancen zugelassen und haben mit Glück und mit Mathenia zu Null gespielt. Trotzdem ist es ein Punkt. Mehr war für uns hier heute aber auch nicht drin“, analysierte Mittelfeldspieler Fabian Nürnberger.

Nachdem die Partie am Samstag wegen großen Zuschauerandrangs mit rund zehnminütiger Verspätung angepfiffen worden war, sahen die 46 895 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion ein Spiel auf durchschnittlichem Niveau. Beide Teams steckten den Großteil ihrer Kräfte in eine gute Abwehrarbeit.

Kaiserslautern erspielte sich nach der Pause zwar einige Chancen, scheiterte aber immer wieder an Mathenia. Den Schuss von Kenny Prince Redondo (50.) lenkte Nürnbergs Keeper an den Pfosten, den Distanzversuch von Philipp Klement (71.) fischte er aus dem rechten Eck. Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich das Duell der Traditionsvereine immer mehr zum Duell zwischen Kaiserslautern und Christian Mathenia.

Ein vermeintlicher Handelfmeter der Pfälzer wurde in der 80. Minute mit Hilfe des Videobeweises zurückgenommen, weil ein Lauterer den Ball mit der Hand gespielt hatte. In der Tabelle befinden sich aktuell beide Traditionsclubs im Mittelfeld.

