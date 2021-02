Nürnbergs Kapitän Valentini muss verletzt pausieren

Kapitän Enrico Valentini muss beim 1. FC Nürnberg eine Trainingspause einlegen. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, hat sich der 31 Jahre alte Rechtsverteidiger am Samstag beim 2:1 gegen den SV Darmstadt eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Ob Valentini im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli wieder dabei ist, ist ungewiss. „Wir schauen uns das von Tag zu Tag an“, sagte Valentini. Der zweite Rechtsverteidiger im Kader, Oliver Sorg, hatte gegen Darmstadt die Rote Karte gesehen.

