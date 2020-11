Nürnbergs Ex-Bürgermeister Maly ist jetzt Heimwerker

Nürnbergs Ex-Bürgermeister Ulrich Maly (SPD) ist nach seinem Ausscheiden aus dem Amt unter die Heimwerker gegangen. „Kinderzimmerrückbau, Dachboden streichen, solche Sachen“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag). „Das, was 18 Jahre lang liegen geblieben ist im Haus.“ Eigentlich habe er gehofft, „endlich in Galerien und Theater gehen und auf Berge steigen zu können“. Wegen der Corona-Pandemie sei das aber gerade nicht möglich. „Also habe ich das vorgezogen, was eigentlich später drangekommen wäre.“ Insgesamt genieße er „die Freiheit des Ruhestands“: „Es ist alles etwas entschleunigt, es ist selbstbestimmt und wunderbar.“

Maly (60) war seit 2002 Oberbürgermeister von Nürnberg. Bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr trat er nicht wieder an, seit einem halben Jahr ist er im Ruhestand. „Wenn Politik eine Droge ist, dann ist das ein Stück Entzug - auf den man sich aber einstellen kann“, sagte er der „SZ“. Er habe es absichtlich vermieden, ums Rathaus zu schleichen und vor den Türen früherer Mitarbeiter rumzulungern - „um die Menschen vor mir zu schützen - aber schon auch, um mich selbst zu schützen vor Trauer oder Romantik, alle wiederzusehen“.