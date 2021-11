Nürnberger Krauß nach Gehirnerschütterung im Lauftraining

Nach seiner Gehirnerschütterung hat Mittelfeldspieler Tom Krauß vom 1. FC Nürnberg erstmals wieder ein paar Runden auf dem Rasen gedreht. Der fränkische Fußball-Zweitligist veröffentlichte am Montag ein kurzes Video des 20-Jährigen beim Lauftraining auf dem Vereinsgelände. Krauß hatte sich beim Aus im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV in der vergangenen Woche bei einem Zweikampf eine Kopfverletzung zugezogen. Er musste anschließend für Untersuchungen eine Nacht in der Klinik verbringen.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-822185/2

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan 1. FC Nürnberg

Kader 1. FC Nürnberg

Alle News 1. FC Nürnberg

Krauß-Mitteilung